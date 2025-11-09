Residentes de Los Andes 2 denuncian falta de agua y acumulación de basura

Los vecinos destacan que el agua es más necesaria que la energía eléctrica, porque no tiene sustituto: “Se necesita para lavar, cocinar, fregar y bañarse”.

Los residentes de Los Andes 2, en el distrito de San Miguelito, continúan sin el servicio de agua potable, suspendido desde ayer debido a una incidencia en una línea de transmisión eléctrica que afectó el funcionamiento de la planta potabilizadora de Chilibre.

Sin embargo, los afectados aseguran que la falta de agua en el sector no es un hecho aislado, sino un problema recurrente que lleva años afectando su calidad de vida. Expresan que falta voluntad de las autoridades para resolver la situación, ya que incluso en días sin reportes de averías, el suministro se interrumpe sin previo aviso.

“A veces pasamos días enteros sin una gota de agua. Dicen que hubo un daño, pero esto nos pasa todo el tiempo”, expresó un residente.

Los vecinos destacan que el agua es más necesaria que la energía eléctrica, porque no tiene sustituto: “Se necesita para lavar, cocinar, fregar y bañarse”.

Aprovecharon las cámaras de TVN Noticias, para denunciar las deficiencias en la recolección de basura, pues los desechos se acumulan en la entrada de la barriada y el camión recolector pasa de forma irregular.

Advierten que, si las autoridades no actúan pronto, la falta de agua y la acumulación de basura podrían generar un serio problema de salud pública en la comunidad.

Con información de María De Gracia