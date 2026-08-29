Clima en Panamá: Aguaceros dispersos, tormentas y estado de mar de precaución en el Caribe

Las autoridades piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto, por lo que se esperan aguaceros dispersos, tormentas puntuales y estado de mar de precaución en el Caribe.

El Tiempo

Vertiente del Caribe

Madrugada: Cielo nublado con lluvias intermitentes de variada intensidad entre Colón y Bocas del Toro, condición que se extenderá hasta inicios de la mañana.

Mañana: Nublado con lluvias esporádicas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. El resto de la región mantendrá cielo parcialmente nublado a nublado.

Tarde: Aguaceros y tormentas aisladas, con mayor intensidad entre Colón y Bocas del Toro. En la comarca Guna Yala se prevén lluvias en las zonas montañosas.

Noche: Cielos nublados acompañados de lluvias intermitentes en toda la vertiente.

Vertiente del Pacífico

Madrugada: Cielo parcialmente nublado a nublado. Se registrarán lluvias en el Golfo de Panamá, sectores costeros de Darién, el sur de Veraguas, Golfo de Chiriquí y sur de Azuero.

Mañana: Prevalecerán las lluvias en la Bahía y Golfo de Panamá, costas de Panamá Oeste, el sur de Veraguas y Sur de Azuero. El resto de la vertiente continuará parcialmente nublado.

Tarde: Aguaceros con tormentas en Chiriquí, Veraguas, Darién oriental, la comarca Emberá-Wounaan y el centro de Azuero. Lluvias más puntuales en el resto del territorio.

Noche: Lluvias y tormentas hacia las áreas marítimas y el sur de Azuero. En el resto de las regiones con el cielo parcialmente nublado.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas en ambas vertientes estarán rondando entre 23°C y 26°C, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central, donde estarán llegando de 18°C y 24°C. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 30°C en la vertiente Caribe y 29°C y 34°C en la vertiente del Pacífico.

Viento

En el Caribe se prevé predominio del viento noroeste y noreste con velocidades entre 15 y 30 km/h.

En el Pacífico, se prevé viento variable desde oeste y norte con velocidad menor de 25 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se esperan olas de 1.6 m hasta 2.0 m de altura y periodos de 8 y 9 segundos. Condiciones de precaución.

En el litoral Pacífico, olas de 0.7 m a 1.3 m de altura con periodos de 16 y 17 segundos.

Índices de radiación UV-B: Índices con nivel de riesgo moderado-muy alto (5-10 UV-B) en el país.

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