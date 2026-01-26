Clima en Panamá: Atmósfera estable y condiciones propias de la temporada seca este lunes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero.

El tiempo

Para el Caribe, en horas de la mañana, se esperan cielos de disperso a nublado, sin eventos lluviosos significativos; para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con lluvias ligeras aisladas en sectores de la Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en horas de la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados sin eventos lluviosos significativos; para la tarde y noche, se esperan algunos episodios nubosos con aguaceros aislados ligeros en sectores de Panamá Norte, Oeste, Este y Darién; sobre Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Temperaturas

Las mínimas oscilan entre los 12°C y 20°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 24°C hasta los 34°C.

Vientos

Flujos de vientos del Nor Noreste en la mañana con velocidades de 05/ 11Km/h, manteniendo Nor Noroeste en la tarde y noche, con velocidades de 09 / 20 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Nor Noroeste en la mañana con velocidades de 22 / 26 Km/h, cambiando a Nor Este con velocidades de 07 / 09 Km/h para la tarde-noche.

Condiciones marítimas

En el Caribe se mantienen condiciones favorables para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 1.12 m en periodos no mayores de 08 segundos. Para el Pacífico se mantienen condiciones favorables para las actividades con olas desde los 0.91 m y con periodos de 14 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se esperan índices de radiación entre Altos y Extremos en ambas vertientes en horas de la Mañana y la Tarde.