Clima en Panamá: Cielo despejado a parcialmente nublado este jueves

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero.

El tiempo

Durante gran parte del día se esperan lluvias ocasionales hacia sectores altos de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, acompañadas de nublados hacia el resto de las provincias de la vertiente caribeña. Sin embargo, para la vertiente del Pacífico se prevén condiciones mucho más ventosas, sobre todo secas con alta incidencia de la radiación UV, pero podrían presentarse algunos chubascos ocasionales hacia Panamá Oeste y la comarca Sambú, especialmente en horas de la tarde. Finalmente, hacia la noche con condiciones estables en todo el país.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 15 °C y 20 °C en áreas elevadas y sectores montañosos, mientras que en el resto del territorio nacional los valores más bajos se estiman entre 21 °C y 23 °C. Para el periodo diurno, se prevén temperaturas máximas entre 28 °C y 34 °C, con registros ligeramente superiores en zonas de menor altitud.

Viento

A nivel nacional dominarán corrientes de aire procedentes del norte y noreste, con intensidades estimadas entre 15 y 35 km/h. Este patrón se mantendrá estable durante la jornada, propiciando un ambiente más templado y menos caluroso, especialmente en sectores montañosos y de mayor altitud.

Condiciones marítimas

Únicamente en el Pacífico occidental persistirá un estado del mar relativamente tranquilo, con oleaje de moderada intensidad y alturas inferiores a 1.10 metros. En el resto del litoral, incluido el Caribe, se prevén condiciones marítimas más agitadas, con olas de mayor tamaño y periodos más largos, por lo que se recomienda mantener precaución en las actividades en el mar.

Índices de radiación UV-B

Se prevén valores altos de radiación ultravioleta, con niveles que se situarán entre las categorías muy alta y extrema, estimándose un índice UV entre 9 y 11.