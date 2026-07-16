Clima en Panamá: Condiciones secas predominarán con aguaceros aislados en varias provincias

Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias con episodios de aguaceros en sectores del Caribe occidental , mientras que en la vertiente del Pacífico predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Panamá/Las condiciones secas predominarán este jueves en gran parte del país, aunque el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé aguaceros aislados durante la tarde en provincias y comarcas del occidente, centro y oriente del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias con episodios de aguaceros en sectores del Caribe occidental, mientras que en la vertiente del Pacífico predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Para la tarde, el Imhpa pronostica condiciones secas alternadas con aguaceros aislados en Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte y sur), Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y Darién.

En horas de la noche, las lluvias disminuirán y se concentrarán principalmente en el occidente de Chiriquí, el sur de Veraguas y Bocas del Toro, mientras que en el resto del país no se esperan eventos lluviosos de consideración.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 34 °C en la vertiente del Pacífico, entre 28 °C y 32 °C en el Caribe y hasta 28 °C en la Cordillera Central.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA mantiene un aviso de vigilancia para el litoral Caribe, donde se esperan olas de 1.60 a 2.50 metros de altura. En el Pacífico, las condiciones serán favorables para las actividades marítimas, con oleajes entre 1.00 y 1.50 metros.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y muy altos (5 a 10) en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.