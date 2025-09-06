Clima en Panamá: fuertes lluvias y tormentas eléctricas azotarán gran parte del país este sábado

Tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, se mantienen condiciones marítimas estables, sin embargo, se recomienda a los navegantes y bañistas seguir las medidas de precaución correspondientes.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó el pronóstico del tiempo para este sábado, anticipando condiciones de inestabilidad climática en gran parte del país. Se prevén lluvias y tormentas eléctricas que podrían intensificarse en zonas como Colón, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá Oeste y las comarcas Emberá.

Desde tempranas horas de la mañana se espera el ingreso de nubosidad desde el Caribe y el Pacífico, lo que generará un aumento de la temperatura debido al calentamiento diurno. Sin embargo, a partir del mediodía, las lluvias se extenderán por amplias regiones del país, incrementando el riesgo de crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento y deslizamientos en áreas vulnerables.

En la noche, las lluvias continuarán con intensidad variable en Bocas del Toro, Chiriquí, la Cordillera Central, Veraguas y sectores cercanos a la frontera con Colombia, mientras que el resto del territorio nacional se mantendrá mayormente nublado.

Temperaturas

Las temperaturas en Panamá oscilarán entre 23 °C y 26 °C en la mayoría de provincias. No obstante, en la región central podrían alcanzar entre 27 °C y 29 °C.

Vientos y condiciones marítimas

Los vientos se mantendrán de leves a moderados (entre 5 y 20 km/h), favoreciendo la formación de nubes de tormenta. Las condiciones marítimas en el Caribe y el Pacífico serán estables, con oleajes de hasta 1.5 metros, aunque las autoridades recomiendan precaución a pescadores y bañistas.

Radiación UV

El índice de radiación UV en Panamá se mantendrá entre 3 y 4, niveles moderados que implican una exposición solar relativamente baja. Aun así, se recomienda utilizar protección si se realizan actividades al aire libre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó a la población seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos ante cualquier alerta meteorológica durante este fin de semana.