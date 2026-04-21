Clima en Panamá: Persisten condiciones calurosas con aguaceros puntuales en zonas montañosas

El informe también advierte que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre muy altos y extremos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Ciudad de Panamá/Un eje de vaguada sobre el Caribe occidental estará influyendo en las condiciones del tiempo en Panamá este martes 21 de abril, generando nubosidad y lluvias ocasionales principalmente hacia las costas del Caribe panameño, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la mañana, se prevén lluvias ocasionales en el Caribe, mientras que en el resto del país dominarán condiciones estables, secas y calurosas.

Para la tarde, el panorama cambia ligeramente en la vertiente del Pacífico, específicamente en el sector montañoso, donde se podrían registrar aguaceros aislados de muy corta duración, sin mayores acumulados significativos.

El informe también advierte que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre muy altos y extremos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre los 30°C y 35°C, siendo más elevadas en las provincias centrales, donde se espera mayor sensación de calor a lo largo del día.

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