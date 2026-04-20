Sin rastro de Lisseth Navas: intensifican búsqueda tras su desaparición en Pacora

Lisseth fue vista por última vez alrededor de la 1:00 p.m. en su residencia, ubicada en la barriada El Trébol, en la calle 7ma del corregimiento de Pacora. Desde ese momento no se ha tenido ningún rastro de su ubicación.

Pacora, Panamá/La incertidumbre crece en Pacora tras la desaparición de Lisseth Daneshka Navas Joseph, una joven de 26 años cuyo paradero se desconoce desde la tarde del pasado 16 de abril. Las autoridades han pedido apoyo a la ciudadanía para dar con su ubicación, mientras familiares y vecinos mantienen la esperanza de encontrarla sana y salva.

Según la información oficial, Lisseth fue vista por última vez alrededor de la 1:00 p.m. en su residencia, ubicada en la barriada El Trébol, en la calle 7.ª del corregimiento de Pacora. Desde ese momento no se ha tenido ningún rastro de su ubicación.

El día de su desaparición vestía un suéter color naranja, relacionado con la empresa Más Móvil, y un pantalón jeans. Su descripción física podría ser clave para quienes hayan podido verla: es de tez morena clara, contextura delgada y mide aproximadamente 1.68 metros. Tiene el cabello ondulado, color chocolate, a la altura de los hombros.

Entre sus señas particulares destacan una pequeña cicatriz en el mentón y dos tatuajes distintivos: uno con diseño de hojas que se extiende desde la nuca hasta la mitad de la espalda, y otro con forma de “besito” ubicado en el glúteo.

Las autoridades han habilitado una línea telefónica para recibir cualquier información que ayude a la investigación. Se trata del número 520-1386, donde se garantiza confidencialidad a quienes decidan aportar datos.

Mientras avanzan las diligencias, el caso mantiene en vilo a la comunidad, que se suma al llamado urgente de colaboración para dar con el paradero de la joven.