Clima en Panamá: Prevén lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento en varias regiones del país

Se mantiene activo un aviso por oleajes en el Pacífico y otro por lluvias, tormentas y fuertes vientos.

Durante este miércoles se esperan condiciones parcialmente nubladas en el Caribe durante la mañana, sin eventos de lluvias significativas. Para la tarde y noche se pronostican episodios nubosos, lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

En la vertiente del Pacífico, se prevén aguaceros aislados durante la mañana en sectores del golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y Azuero, las zonas costeras y cordilleras de Panamá Este y Darién, así como en el golfo de Panamá.

Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién. Estas condiciones también podrían presentarse en el sur de Azuero y Veraguas, además de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28 °C y 33 °C.

En cuanto a los vientos, para la vertiente del Caribe se esperan flujos del sur-sureste durante la mañana, con velocidades de 9 km/h, que cambiarán al este-noreste en la tarde y noche, manteniendo velocidades de 9 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del noroeste durante la mañana, con velocidades de 5 km/h, y cambiarán al sur en la tarde y noche, con velocidades de entre 7 y 9 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe, se esperan olas de 0.61 metros, con períodos de hasta 8 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán 1.21 metros, con períodos de 15 segundos.

Los índices de radiación UV-B estarán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante la tarde.

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