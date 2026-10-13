Sinaproc mantiene aviso por oleajes de hasta dos metros y mareas de 16.5 pies en el Pacífico

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió sobre la posibilidad de corrientes de retorno moderadas, que pueden representar un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene hasta este miércoles 14 de octubre un aviso de prevención por el incremento del oleaje en el Pacífico panameño, condición que coincidirá con mareas máximas de hasta 16.5 pies.

El aviso comprende el Golfo de Chiriquí, la península de Azuero y el Golfo de Panamá. En estas áreas se esperan olas que podrían alcanzar los dos metros de altura y periodos de entre 14 y 18 segundos.

Para el Pacífico occidental se pronostican olas de entre 1 y 1.8 metros y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. En el Pacífico central, el oleaje podría alcanzar los dos metros y los vientos, los 35 kilómetros por hora.

En el Pacífico oriental también se esperan olas de hasta dos metros, acompañadas de vientos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió sobre la posibilidad de corrientes de retorno moderadas, que pueden representar un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

Sinaproc recomendó evitar el ingreso al mar y las actividades marítimas cuando las condiciones sean adversas. También pidió a los operadores de embarcaciones verificar el estado del mar antes de zarpar y reforzar las medidas de seguridad.

En caso de emergencia, están habilitadas las líneas 520-4425, 911 y 6998-4809.