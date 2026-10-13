Temblor en Panamá: Centro de acopio del Parque Omar seguirá recibiendo donaciones este miércoles

Las donaciones continuarán recibiéndose este miércoles 14 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Parque Omar.

Ciudad de Panamá/El centro de acopio habilitado en el Parque Omar continúa recibiendo donaciones para las familias afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre. Durante la jornada, se contabilizaron 18 camiones vinculados a las labores de recolección y distribución de ayuda humanitaria.

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, agradeció el respaldo de la ciudadanía y el trabajo de los voluntarios que se han sumado a esta iniciativa para llevar artículos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

Cohen de Mulino explicó que ya han salido 12 camiones, además de un vehículo tipo pickup, con suministros destinados a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como a sectores como Cambutal y Loma de Flores.

“Nosotros vamos llenando y vamos enviando los carros a medida que van saliendo y tengo que darle las gracias por toda la ayuda que tenemos de parte del pueblo y los voluntarios que aquí no han parado”, manifestó.

Entre los artículos que se necesitan con mayor urgencia están la leche en polvo, los alimentos para bebés, los pañales para niños y adultos mayores, los alimentos no perecederos y, especialmente, las carpas para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

En el centro de acopio también se han recibido estufas de mesa, tanques de gas y conectores necesarios para el funcionamiento de estos equipos, que forman parte de los suministros destinados a apoyar a las personas afectadas.

Las donaciones continuarán recibiéndose este miércoles 14 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Parque Omar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad de la población para contribuir con los artículos que más necesitan las familias damnificadas mientras continúan las labores de asistencia en las zonas afectadas por el sismo.

Con información de Yamy Rivas