Clima en Panamá: Lluvias dispersas y radiación UV en niveles extremos, advierte el Instituto de Meteorología

Se mantienen avisos de vigilancia por altas temperaturas y altos índices de radiación UV.

Durante la jornada de este martes 7 de abril se prevé un panorama variable en el país, con lluvias aisladas en distintos puntos y condiciones parcialmente nubladas en gran parte del territorio, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En horas de la mañana se esperan algunos aguaceros aislados hacia Colón, el golfo de Chiriquí, la comarca Guna Yala y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados con actividad eléctrica en provincias y comarcas como Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Colón, Veraguas, Darién y la comarca Emberá Wounaan. En el resto del territorio nacional persistirá el cielo parcialmente nublado.

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En la noche, continuarán algunos aguaceros aislados hacia la comarca Guna Yala, Colón y el sur de Darién, mientras que el resto del país mantendrá condiciones de nubosidad parcial.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 28°C y 35°C en el resto del país.

En cuanto al viento, se prevé predominio de dirección norte en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, hacia el Pacífico occidental y el sur de Veraguas se registrarán incursiones de viento del suroeste y sur durante la tarde. Las velocidades se mantendrán por debajo de los 30 km/h en tierra firme, alcanzando hasta 35 km/h en el sector marítimo del Pacífico central.

Sobre las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.91 y 1.30 metros, con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.61 y 1.10 metros, con periodos de 11 a 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 8 y 11, lo que representa niveles de riesgo muy altos a extremos en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Se mantienen avisos de vigilancia por altas temperaturas y altos índices de radiación UV.

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