Clima en Panamá: Oleajes de advertencia en el Pacífico y alto índice UV persistirán durante este miércoles

En el litoral Pacífico se esperan olas de entre 0.5 y 1.2 metros de altura y periodos de 17 a 19 segundos, también bajo condiciones de advertencia.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles 17 de junio se mantiene el estado del mar de precaución en los litorales Caribe y Pacífico, mientras persisten las condiciones lluviosas y la probabilidad de aguaceros acompañados de tormentas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Imhpa, en la vertiente del Caribe durante la mañana continuarán las lluvias con tormentas en la comarca Guna Yala y la provincia de Colón. En el resto de la región predominará un cielo entre parcialmente nublado y nublado.

Para la tarde, se prevé la continuidad de los nublados con lluvias intermitentes a lo largo de toda la vertiente Caribe, siendo más intensas hacia Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. Durante la noche, el tiempo mejorará a cielo mayormente nublado; sin embargo, en el oriente de la comarca Guna Yala y gran parte del sector marítimo persistirán las lluvias, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana predominará un cielo de parcialmente nublado a nublado sobre Chiriquí, Veraguas y el centro de Azuero. Además, se esperan nublados con lluvias en las zonas marítimas, incluyendo el Golfo y la Bahía de Panamá, así como en Panamá Este, Panamá Norte, el área metropolitana, Panamá Oeste y las costas de Azuero.

Para la tarde se prevén aguaceros aislados de variada intensidad con descargas eléctricas en Chiriquí, Veraguas y la región central de Azuero. El resto de la vertiente se mantendrá nublado con lluvias intermitentes y actividad eléctrica ocasional.

Durante la noche predominará el cielo nublado en gran parte de la región Pacífica; no obstante, continuarán las lluvias con actividad eléctrica sobre el golfo de Panamá y el oriente de Darién, cerca de la frontera.

El Imhpa detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 28°C en el Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 28°C y 31°C. En las montañas y la Cordillera Central se esperan temperaturas de entre 18°C y 25°C.

En cuanto al viento, en el Caribe se prevén corrientes del noroeste y suroeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En el Pacífico, el viento será variable desde el suroeste y noroeste, con velocidades menores de 25 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe registrarán olas entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, manteniéndose en condiciones de advertencia. En el litoral Pacífico se esperan olas de entre 0.5 y 1.2 metros de altura y periodos de 17 a 19 segundos, también bajo condiciones de advertencia.

Respecto a la radiación ultravioleta, el Instituto pronosticó índices UV-B con niveles de riesgo entre moderado y muy alto, con valores que oscilarán entre 5 y 10 en el territorio nacional.