Clima en Panamá: Lluvias aisladas y actividad eléctrica marcarán la jornada de hoy en el país

Durante las primeras horas del día se prevén lluvias ligeras y aisladas en Bocas del Toro y el sur de Veraguas , mientras que en la Cordillera Central y zonas altas del oriente del país se espera un aumento significativo de la nubosidad.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) señala en su pronóstico del clima, que el país experimentará hoy condiciones variables con lluvias aisladas, incremento de la nubosidad y actividad eléctrica en varias regiones, especialmente en sectores montañosos y zonas costeras.

Durante las primeras horas del día se prevén lluvias ligeras y aisladas en Bocas del Toro y el sur de Veraguas, mientras que en la Cordillera Central y zonas altas del oriente del país se espera un aumento significativo de la nubosidad.

En horas vespertinas, los aguaceros se intensificarán en áreas montañosas de Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, así como en sectores de Coclé, península de Azuero, este de Panamá y Darién. En el resto del territorio se pronostican lluvias aisladas, algunas de ellas fuertes y acompañadas de tormentas eléctricas.

El escenario nocturno traerá lluvias aisladas en zonas marítimas y probabilidad de precipitaciones en las costas desde Bocas del Toro hasta Colón, además de áreas costeras de Chiriquí, sur de Veraguas y Panamá. Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 29 °C y 32 °C.

En cuanto al viento se indicó que en la vertiente del Caribe: Soplarán del sur a suroeste en la mañana, con velocidades de hasta 20 km/h. En la tarde y noche, cambiarán al noroeste y norte con ráfagas de hasta 15 km/h. Mientraas que en la vertiente del Pacífico predominarán vientos del sureste al oeste con velocidades de hasta 25 km/h en zonas marítimas y costeras, y hasta 15 km/h en tierra firme.

Sobre las condiciones marítimas y radiacición se detalló que en el Carib habrán olas entre 0.2 y 0.4 metros con periodos de 8 a 11 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el Pacífico las olas estarán entre 0.4 y 1.3 metros con periodos de 13 a 16 segundos, también bajo aviso de precaución.

Asimismo, el Impha advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 7 y 10, lo que representa un riesgo alto a muy alto de exposición solar, por lo que se recomienda el uso de protección adecuada al aire libre.