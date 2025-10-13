Clima en Panamá: Lluvias aisladas y actividad eléctrica marcarán la jornada de hoy en el país
Durante las primeras horas del día se prevén lluvias ligeras y aisladas en Bocas del Toro y el sur de Veraguas, mientras que en la Cordillera Central y zonas altas del oriente del país se espera un aumento significativo de la nubosidad.
Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) señala en su pronóstico del clima, que el país experimentará hoy condiciones variables con lluvias aisladas, incremento de la nubosidad y actividad eléctrica en varias regiones, especialmente en sectores montañosos y zonas costeras.
En horas vespertinas, los aguaceros se intensificarán en áreas montañosas de Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, así como en sectores de Coclé, península de Azuero, este de Panamá y Darién. En el resto del territorio se pronostican lluvias aisladas, algunas de ellas fuertes y acompañadas de tormentas eléctricas.
El escenario nocturno traerá lluvias aisladas en zonas marítimas y probabilidad de precipitaciones en las costas desde Bocas del Toro hasta Colón, además de áreas costeras de Chiriquí, sur de Veraguas y Panamá. Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 29 °C y 32 °C.
En cuanto al viento se indicó que en la vertiente del Caribe: Soplarán del sur a suroeste en la mañana, con velocidades de hasta 20 km/h. En la tarde y noche, cambiarán al noroeste y norte con ráfagas de hasta 15 km/h. Mientraas que en la vertiente del Pacífico predominarán vientos del sureste al oeste con velocidades de hasta 25 km/h en zonas marítimas y costeras, y hasta 15 km/h en tierra firme.
Sobre las condiciones marítimas y radiacición se detalló que en el Carib habrán olas entre 0.2 y 0.4 metros con periodos de 8 a 11 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el Pacífico las olas estarán entre 0.4 y 1.3 metros con periodos de 13 a 16 segundos, también bajo aviso de precaución.
Asimismo, el Impha advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 7 y 10, lo que representa un riesgo alto a muy alto de exposición solar, por lo que se recomienda el uso de protección adecuada al aire libre.