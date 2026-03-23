Clima en Panamá: Lluvias aisladas en el Caribe y Pacífico con vientos y radiación UV

La entidad recordó que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de 11 a 13, clasificados como riesgo extremo.

Ciudad de Panamá/ El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de marzo de 2026, con expectativa de lluvias aisladas en sectores de la vertiente del Caribe y el Pacífico, además de vientos fuertes y radiación ultravioleta extrema en todo el istmo.

Para la mañana, en la vertiente del Caribe se prevén intervalos nubosos con lluvias aisladas en Colón, norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. En la vertiente del Pacífico, habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias esporádicas en sectores del norte de Panamá y norte de Panamá Oeste.

Para la tarde, el escenario cambia: se esperan nublados ocasionales con aguaceros aislados en el sector montañoso de Bocas del Toro, así como en Chiriquí, golfo de Chiriquí y sur de Veraguas. En Colón, las lluvias aisladas podrían extenderse hasta horas de la noche.

Vientos fuertes y condiciones marítimas de precaución

El viento predominará del noroeste al noreste en todo el país, con velocidades de hasta 35 km/h en la zona marítima oriental y central del Pacífico, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Oeste. En Panamá y Colón, las velocidades alcanzarán hasta 30 km/h, mientras que en el resto del territorio serán menores a 20 km/h.

El Impha advirtió sobre posibles ráfagas de viento de hasta 60 km/h en Panamá Oeste, Coclé, Los Santos y el sector montañoso de Veraguas, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas de 0.8 a 1.2 metros de altura con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.3 y 1.2 metros con periodos de 12 a 16 segundos, con alerta de posible mar picado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, y entre 29°C y 36°C en el resto del país.

La entidad recordó que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de 11 a 13, clasificados como riesgo extremo. Se recomienda usar protector solar, gorra, gafas oscuras y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.

La población debe mantenerse atenta a los avisos de vigilancia emitidos por el Impha y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante cualquier eventualidad.