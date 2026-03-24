Clima en Panamá: Lluvias aisladas y ráfagas de viento podrían registrarse este martes

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), en el Caribe predominará un cielo parcialmente nublado a cubierto, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y aguaceros de forma intermitente en distintas provincias y comarcas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este martes 24 de marzo, se prevén condiciones climáticas variables en Panamá, con lluvias aisladas e intermitentes en la región del Caribe y un ambiente mayormente seco en el Pacífico.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), en el Caribe predominará un cielo parcialmente nublado a cubierto, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y aguaceros de forma intermitente en distintas provincias y comarcas.

En el sector Pacífico, durante la madrugada se registrarán incursiones nubosas provenientes del Caribe hacia zonas como Panamá Oeste, la provincia de Panamá y Tierras Altas de Chiriquí, generando lluvias ligeras y chubascos aislados. Asimismo, áreas como Darién y la comarca Emberá podrían experimentar aguaceros más intensos acompañados de descargas eléctricas.

Para el resto del día, se espera que gran parte del Pacífico mantenga condiciones secas, con cielos poco nublados y ambiente cálido. Sin embargo, en horas de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, lo que podría generar lluvias esporádicas en sectores de Panamá, Darién, Coclé, Panamá Oeste, el sur de Veraguas, la región de Azuero y algunas áreas de Chiriquí.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22°C y 24°C, mientras que en la Cordillera Central se ubicarán entre los 11°C y 20°C. En cuanto a las máximas, se esperan valores entre los 30°C y 34°C en gran parte del país, y entre 19°C y 28°C en zonas montañosas.

El informe también advierte sobre condiciones moderadamente ventosas en sectores centrales y metropolitanos, con vientos de componente norte, noreste y noroeste entre 10 y 20 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles o desprendimiento de objetos.

En cuanto al estado del mar, se prevén condiciones regulares tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Caribe, el oleaje oscilará entre 0.6 y 1.5 metros, mientras que en el Pacífico se mantendrá entre 0.5 y 1.0 metros, con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h en el Golfo de Panamá y zonas de Azuero.

Finalmente, las autoridades alertaron sobre niveles elevados de radiación ultravioleta (UV-B) en todo el país, con índices que irán de altos a extremos. El tiempo estimado para la aparición de quemaduras en la piel podría variar entre 10 y 30 minutos, dependiendo del nivel de exposición, por lo que recomiendan tomar precauciones. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad ante las condiciones climáticas previstas.