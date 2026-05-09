Clima en Panamá: lluvias, calor intenso y radiación ultravioleta extrema marcarán este sábado

Este 9 de mayo persistirá un ambiente condicionalmente inestable en Panamá, debido a la influencia de la vaguada monzónica, sistemas de baja presión y condiciones propias de la transición entre la temporada seca y la lluviosa.

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De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la actividad sobre el Pacífico, el sur de Panamá y la parte norte del Caribe colombiano, favoreciendo la presencia de lluvias ligeras y aguaceros aislados en distintas regiones del país.

Pronóstico del clima para el Caribe de Panamá

En la vertiente del Caribe se esperan durante la madrugada y la mañana cielos entre dispersos y nublados, acompañados de lluvias ligeras en sectores de Colón.

Para horas de la tarde y noche, el IMHPA prevé episodios nubosos con lluvias intermitentes en:

Colón

Norte de Veraguas

Comarca Ngäbe-Buglé

Bocas del Toro

Aguaceros aislados en el Pacífico panameño

Para la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en sectores de:

Darién

Sur de la península de Azuero

Sur de Veraguas

Mientras que en horas de la tarde y noche se pronostican aguaceros aislados en:

Panamá Centro

Panamá Norte

Panamá Oeste

Panamá Este

Darién

Tierras Altas de Chiriquí

Coclé

Sur de Veraguas

Península de Azuero

Temperaturas y radiación UV en Panamá

El pronóstico indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19°C y 26°C, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 28°C y 35°C, especialmente en sectores del Pacífico.

Además, el IMHPA advirtió que los índices de radiación UV-B estarán entre muy altos y extremos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que recomiendan tomar medidas de protección solar.

Condiciones marítimas favorables

Las autoridades meteorológicas señalaron que tanto en el Caribe como en el Pacífico se mantendrán condiciones marítimas favorables para actividades acuáticas y navegación. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.51 metros, mientras que en el Pacífico las olas rondarán los 0.91 metros.