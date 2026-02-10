Clima en Panamá: Lluvias frecuentes en el Caribe occidental y Cordillera Central

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero, por lo que se esperan lluvias frecuentes en el Caribe Occidental y Cordillera Central.

El tiempo

Caribe: Desde horas de la mañana y hasta la madrugada del día siguiente se prevén lluvias intermitentes a continuas de variada intensidad sobre Veraguas (norte), Ngäbe Buglé y Bocas del Toro con potencial de producir acumulados significativos; tener presente que la zona mantiene suelos saturados, por lo que no se descartan deslizamientos, inundaciones y ríos acrecentados. Para Colón y Guna Yala, se prevén lluvias ligeras ocasionales a lo largo del día.

Pacífico: Desde horas de la mañana y hasta la madrugada del día siguiente, se prevén lluvias entre frecuentes a continuas de variada intensidad sobre tierras altas de Chiriquí y Ngäbe Buglé con potencial de producir acumulados significativos; tener presente que la zona mantiene suelos saturados, por lo que no se descartan deslizamientos, inundaciones y ríos acrecentados. Se esperan chubascos aislados con tronadas que se prevén en Chiriquí tierras bajas, Veraguas centro y Coclé (norte), mientras que el resto de la vertiente con cielo entre despejado a parcialmente nublado.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán de 21°C a 24.5°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 7ºC a 16ºC.

Las temperaturas máximas estarán de 26°C a 28 °C en el Caribe y de 28°C a 33.5°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central, menores de 24ºC.

Puedes leer: MiAmbiente llama a extremar medidas de seguridad en playas tras accidente marítimo en Bocas del Toro

Viento

Condiciones ligeramente ventosas sobre el país con velocidades entre 15 y 30 km/h con direcciones entre noreste y noroeste.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: Se esperan oleajes de 1.4 y 2.2 m de altura y periodos de 7 a 8 segundos. (Para embarcaciones livianas y bañistas)

Litoral Pacífico Central y Oriental: se prevén olas de 0.2 a 0.6 m de altura con periodos de 15 a 19 segundos. (Precaución para embarcaciones livianas y bañistas).

Litoral Pacífico Occidental: se prevén olas de 0.4 a 0.8 m de altura con periodos de 15 a 19 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos de radiación ultravioleta de muy altos a extremos en todo el país, excepto en el Caribe occidental y tierras altas de Chiriquí, donde se prevén moderados.