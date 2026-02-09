MiAmbiente llama a extremar medidas de seguridad en playas tras accidente marítimo en Bocas del Toro

El llamado surge luego de un accidente marítimo registrado este lunes en Isla Cayo Zapatilla, donde una turista de nacionalidad británica resultó lesionada en una de sus extremidades.

Bocas del Toro/Ante el aumento de visitantes en playas y zonas marino-costeras del archipiélago de Bocas del Toro, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) hizo un llamado a bañistas, operadores turísticos y capitanes de embarcaciones a mantener conductas responsables y reforzar las medidas de seguridad durante el uso recreativo de estas áreas protegidas.

El llamado surge luego de un accidente marítimo registrado este lunes en isla Cayo Zapatilla, donde una turista de nacionalidad británica resultó lesionada en una de sus extremidades, tras ser impactada por una embarcación comercial mientras se encontraba nadando fuera del área destinada para bañistas, zona que está reservada para el fondeo y tránsito de lanchas.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención por parte de los guardaparques de MiAmbiente, en coordinación con los estamentos de seguridad y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. La afectada recibió atención médica inicial en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital Guillermo Sánchez Borbón, desde donde se coordinó su traslado a Changuinola para una evaluación médica especializada. De acuerdo con el personal de salud, la paciente se mantiene estable.

MiAmbiente reiteró la importancia de respetar los canales de navegación y utilizar exclusivamente las áreas designadas para el baño recreativo, así como atender las indicaciones emitidas por las autoridades en playas y zonas marinas de alto tránsito turístico. En este sentido, se exhortó a los bañistas a permanecer dentro de las áreas permitidas y debidamente señalizadas, evitando ingresar a zonas de circulación de embarcaciones.

La institución informó que, a través de los guardaparques y en coordinación con los estamentos de seguridad y las autoridades marítimas, continuará reforzando las acciones de prevención, vigilancia y orientación a visitantes y operadores turísticos, con el fin de salvaguardar la vida humana y promover un uso responsable y seguro de las áreas protegidas del país.