Clima en Panamá: Lluvias fuertes y tormentas eléctricas se esperan en varias regiones

Los suelos mantienen un alto porcentaje de saturación en el Caribe y en sectores orientales, centrales y occidentales del Pacífico. Estas condiciones aumentan la probabilidad de desbordamientos y movimientos de tierra.

Panamá/Aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, se esperan este miércoles en diferentes regiones de Panamá. La saturación de los suelos aumenta la posibilidad de crecidas de ríos y quebradas, así como de deslizamientos, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Caribe, las lluvias más intensas se concentrarán durante la madrugada y la mañana en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. Para la tarde se pronostican aguaceros aislados con posible actividad eléctrica desde Bocas del Toro hasta Colón y en la serranía de Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico se esperan durante la tarde aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, las áreas montañosas de la península de Azuero, Panamá Este y Darién. En el resto de esta región podrían registrarse aguaceros aislados, pero fuertes.

Los suelos mantienen un alto porcentaje de saturación en el Caribe y en sectores orientales, centrales y occidentales del Pacífico. Estas condiciones aumentan la probabilidad de desbordamientos y movimientos de tierra.

Durante las tormentas también podrían producirse ráfagas locales de viento. Se recomienda precaución cuando la actividad eléctrica se desarrolle en zonas marítimas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 32 °C en la mayor parte del país, mientras que en la cordillera Central estarán entre 21 °C y 25 °C.

En el Caribe se esperan olas de entre 1.2 y 2 metros, por lo que se mantienen condiciones de precaución. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 5 y 10, correspondientes a niveles de riesgo moderados a muy altos.