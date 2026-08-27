Clima en Panamá: Lluvias persistirán en el Caribe y fuertes aguaceros alcanzarán sectores del Pacífico

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 30 °C y 33 °C en el resto del país.

Clima en Panamá. / TVN

Panamá/Las lluvias de variada intensidad persistirán este jueves en el Caribe occidental, mientras que varios sectores del Pacífico podrían registrar aguaceros aislados, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y precipitaciones puntualmente intensas, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y la mañana, se prevén cielos nublados y lluvias con actividad eléctrica desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro. En el resto de la vertiente del Caribe se esperan algunos chubascos aislados.

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Para la tarde y la noche, las precipitaciones serán intermitentes y estarán acompañadas de tormentas en la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. En otros puntos del Caribe podrían registrarse aguaceros aislados, algunos de ellos fuertes y con ráfagas de viento.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana habrá lluvias ligeras dispersas en Chiriquí, el centro de Veraguas, Panamá Oeste y Panamá, así como aguaceros con tormentas en el sur de Darién.

Las condiciones más intensas se esperan durante la tarde, con aguaceros y tormentas puntualmente fuertes en sectores de Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Cémaco y Sambú. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento.

Debido a la persistencia de las lluvias, existe una mayor probabilidad de incremento en los niveles de ríos y quebradas, además de deslizamientos. En las zonas bajo tormentas eléctricas también podrían producirse vientos locales fuertes.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 30 °C y 33 °C en el resto del país.

En el Caribe se mantiene la recomendación de precaución por olas de entre 1.30 y 2.20 metros. En el Pacífico alcanzarán alturas de entre 0.61 y 1.10 metros.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 6 y 10, correspondientes a niveles de riesgo altos y muy altos en todo el país. Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

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