Clima en Panamá: Lluvias con tormentas en ambas vertientes del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica incursiones nubosas y aguaceros con descargas eléctricas en el Caribe y el Pacífico, con condiciones de advertencia en el litoral caribeño.

Las condiciones meteorológicas para este sábado, 4 de julio de 2026, prevén lluvias con tormentas en ambas vertientes del país, de acuerdo con la actualización del pronóstico del tiempo emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

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Lluvias desde la madrugada: Durante el transcurso de la madrugada y la mañana, se prevén incursiones nubosas hacia tierra firme del Caribe, específicamente sobre la provincia de Colón y la Comarca de Guna Yala, acompañadas de lluvias con episodios de aguaceros.

En el Pacífico, se esperan lluvias con tormentas en el Golfo de Panamá, afectando el sur de Veraguas, la Península de Azuero, las provincias de Panamá Oeste, Coclé, Panamá y Darién.

Tarde con tormentas hacia el interior: Durante la tarde, se prevé que las lluvias con tormentas se desplacen hacia las provincias Centrales y Occidente del país.

Para la noche, se espera que las precipitaciones persistan en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé. En el resto del país, no se pronostican eventos lluviosos significativos.

Temperaturas: Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 23 °C y 26 °C.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan entre 28 °C y 33 °C en el Pacífico, de 27 °C a 30 °C en el Caribe, y entre 20 °C y 26 °C en la Cordillera Central.

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Vientos: Durante el transcurso del día, los vientos serán variables con componente noreste a noroeste y suroeste a noreste, con velocidades sostenidas de 10 a 25 km/h.

Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe, se prevén olas de 1.50 a 1.80 metros de altura con periodos de 8 a 9 segundos, en condiciones de advertencia. En el litoral del Pacífico, las olas serán de 0.90 a 1.30 metros con periodos de 11 a 15 segundos, en condiciones favorables.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles moderados a altos en el país, con valores de 05 a 07