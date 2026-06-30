Clima en Panamá: Calor y sol dominarán gran parte del día con temperaturas de hasta 35 °C y niveles UV extremos

Además, el instituto advirtió que los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este martes 30 de junio condiciones mayormente estables durante la mañana en gran parte del país, aunque en horas de la tarde y la noche se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en algunos sectores de la vertiente del Pacífico.

De acuerdo con el informe oficial, en la vertiente del Caribe predominarán durante la mañana los cielos despejados a parcialmente nublados, sin lluvias significativas.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con algunas lluvias ligeras y aisladas en áreas de la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.

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En el Pacífico también se esperan cielos despejados a parcialmente nublados durante la mañana. Para la tarde y la noche, el Imhpa prevé episodios nubosos acompañados de aguaceros aislados y actividad eléctrica sobre sectores de Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 35 °C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe se mantendrán del norte, con velocidades de entre 9 y 16 km/h durante la mañana y de 13 a 20 km/h en la tarde y la noche. Para el Pacífico también predominarán los vientos del norte, con velocidades de 27 a 35 km/h en la mañana y de 15 a 26 km/h durante la tarde y la noche.

El Imhpa mantiene advertencias para las actividades marítimas en ambas vertientes debido a los vientos, el oleaje y las mareas de resaca. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.51 metros con periodos de hasta 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán 1.21 metros con periodos de 18 segundos.

Además, el instituto advirtió que los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

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