Clima en Panamá: Lluvias, tormentas eléctricas y oleaje en el Caribe marcarán el tiempo este viernes

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 °C y 35 °C, con los valores más elevados previstos en sectores del centro de Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este viernes 26 de junio estará caracterizado por condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, con aguaceros, tormentas eléctricas y un aviso de vigilancia por oleaje en el litoral Caribe.

Durante las horas de la mañana se esperan aguaceros que se desplazarán de este a oeste, afectando sectores de la región metropolitana y algunas áreas de las provincias centrales.

Para la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros aislados en gran parte del país. Sin embargo, el Imhpa advierte que podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en Panamá Este, Coclé, Herrera y Veraguas. Además, no se descartan episodios de fuerte intensidad y ráfagas de corta duración en la región metropolitana.

En horas de la noche persistirán los nublados y las lluvias, de ligeras a moderadas, principalmente en el Caribe Occidental, desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, extendiéndose hacia las tierras altas de Chiriquí. En las zonas marítimas también se prevén algunos episodios de tormentas con actividad eléctrica.

Temperatura

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 °C y 35 °C, con los valores más elevados previstos en sectores del centro de Veraguas.

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Rayos UV

En cuanto a la radiación ultravioleta, el Imhpa indicó que los índices serán altos en el Caribe y muy altos en el resto del país, mientras que en las zonas marítimas alcanzarán niveles extremos, por lo que recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección.

Condiciones marítimas

Respecto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia para el Caribe panameño debido al incremento esperado en la altura del oleaje y periodos más largos de las olas. La institución alertó que estas condiciones aumentan la probabilidad de incursión de agua de mar en costas vulnerables, por lo que exhortó a la población y a las embarcaciones a extremar las precauciones.

En contraste, el litoral del Pacífico presentará condiciones marítimas favorables durante la jornada.

El Imhpa recordó que continúa vigente el aviso de vigilancia por oleaje en el Caribe e instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos oficiales.