Clima en Panamá: Se esperan pocas lluvias, aunque persistirán chubascos aislados

Durante la madrugada se esperan lluvias y chubascos intermitentes en el oriente de Guna Yala, Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. Sin embargo, hacia la mañana y la tarde, el Caribe presentará cielo entre parcialmente nublado y con periodos de poca nubosidad.

Panamá/El tiempo mayormente estable predominará este miércoles en gran parte del país, aunque el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene el pronóstico de chubascos y aguaceros aislados en sectores del Caribe y el Pacífico, mientras las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C.

Durante la madrugada se esperan lluvias y chubascos intermitentes en el oriente de Guna Yala, Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. Sin embargo, hacia la mañana y la tarde, el Caribe presentará cielo entre parcialmente nublado y con periodos de poca nubosidad.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias se concentrarán durante la madrugada en sectores de Darién, la comarca Emberá, las costas de Panamá, el golfo de Panamá y el litoral de Los Santos. Posteriormente, predominarán las condiciones estables, aunque por la tarde se desarrollarán aguaceros aislados de intensidad moderada en Darién, Panamá y el sur de Veraguas, así como lluvias de moderadas a fuertes en Chiriquí.

Las temperaturas oscilarán entre 29 °C y 35 °C en gran parte del territorio nacional, mientras que en la Cordillera Central las máximas llegarán hasta los 27 °C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa recomienda mayor precaución en el litoral Caribe, donde se prevén oleajes de 1.6 a 2.6 metros de altura, especialmente en las costas del oriente y occidente. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.3 y 1.1 metros.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre muy altos y extremos en la mayor parte del país, mientras que en la región oriental se mantendrán entre moderados y altos, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.