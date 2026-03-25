Clima en Panamá: Prevén lluvias aisladas y radiación UV extrema para este miércoles

En horas de la noche, los aguaceros se concentrarán en áreas marítimas del Caribe oriental, con probabilidad de extenderse hacia Colón, Guna Yala y la comarca Emberá.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este miércoles 25 de marzo se esperan lluvias aisladas en distintas regiones del país, acompañadas de radiación ultravioleta extrema que obliga a tomar precauciones adicionales.

Lluvias y aguaceros en varias provincias

Durante la mañana se registrarán lluvias ligeras a moderadas en zonas marino-costeras de Colón y Veraguas Norte. Para la tarde y primeras horas de la noche se prevén chubascos y aguaceros aislados con posibles tronadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé y la frontera de Darién. En la región metropolitana y Panamá Oeste podrían presentarse episodios breves de lluvia.

En horas de la noche, los aguaceros se concentrarán en áreas marítimas del Caribe oriental, con probabilidad de extenderse hacia Colón, Guna Yala y la comarca Emberá.

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Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28.5°C y 35°C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los 25°C. Los vientos del norte persistirán en la región central y oriental, con velocidades de 15 a 25 km/h y algunas ráfagas en la región metropolitana. En el Occidente se esperan flujos débiles y variables, convergentes entre el norte y el sur.

Condiciones marítimas

Caribe: oleajes de 0.5 a 1.0 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos.

oleajes de 0.5 a 1.0 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. Pacífico: olas de 0.5 a 0.9 metros, con periodos de 12 a 16 segundos.

Radiación UV-B extrema

El Imhpa advierte que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles extremos (+11) en todo el país y zonas marítimas. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar y ropa adecuada para reducir riesgos en la piel.