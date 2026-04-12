Clima en Panamá: Pronostican lluvias y vientos en las vertientes Caribe y Pacífico para este domingo

Las temperaturas máximas en el Caribe estarán entre 28°C y 31°C, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 29°C y 34°C.

Ciudad de Panamá/En el pronóstico del clima para Panamá, este domingo 12 de abril, se tendrá una jornada marcada por lluvias, aguaceros y condiciones ventosas en distintas regiones del país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

El panorama general incluye cielos nublados, precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica en sectores específicos.

En la vertiente del Caribe se mantendrán los cielos nublados con lluvias de intensidad variable durante todo el día, extendiéndose hasta la noche. Los vientos soplarán del noroeste y nor-noreste con velocidades entre 30 y 40 km/h, mientras que las condiciones marítimas presentarán olas de entre 1.8 y 2.4 metros de altura.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielos parcialmente nublados a nublados, acompañados de lluvias en la Cordillera Central, Golfo de Chiriquí, provincia de Chiriquí, norte de Coclé, Panamá Oeste sector norte, Panamá Este y Norte. Durante la tarde se esperan aguaceros de variada intensidad en diferentes sectores, algunos acompañados de tormentas eléctricas. En la noche predominará el cielo parcialmente nublado, con lluvias en Chiriquí, sur de Veraguas, Golfo de Panamá y tormentas hacia Darién y la comarca Emberá Woünaan. Los vientos del norte alcanzarán entre 30 y 40 km/h con ráfagas mayores, mientras que en la región occidental se prevé entrada de viento del oeste y sur con velocidades menores a 25 km/h. En el litoral Pacífico las olas oscilarán entre 0.8 y 1.4 metros de altura.

Las temperaturas máximas en el Caribe estarán entre 28°C y 31°C, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 29°C y 34°C. En las montañas y la Cordillera Central se registrarán valores más frescos, entre 12°C y 23°C.

Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 5 y 10, lo que representa niveles de riesgo moderado a muy alto. Se recomienda a la población tomar precauciones frente a la exposición solar, portar paraguas o impermeables, y tener cuidado en carreteras debido a las lluvias y ráfagas de viento. Asimismo, pescadores y navegantes deben prestar atención a las condiciones marítimas en ambas vertientes.