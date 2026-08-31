Clima en Panamá: tormentas con fuertes vientos se esperan en varias regiones del país

Las condiciones podrían provocar la caída de árboles u otros objetos, además de crecidas de ríos, principalmente en Guna Yala, Panamá y Darién.

Clima en Panamá. / TVN

Panamá/Tormentas acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento podrían afectar durante este lunes distintos sectores del Caribe y el Pacífico panameño, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Las condiciones podrían provocar la caída de árboles u otros objetos, además de crecidas de ríos, principalmente en Guna Yala, Panamá y Darién.

Durante la madrugada se prevén aguaceros de fuertes a muy fuertes en sectores de Guna Yala. En horas de la tarde y parte de la noche, las lluvias más intensas se concentrarán nuevamente en esta comarca y en la Costa Arriba de Colón.

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En Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas se esperan lluvias dispersas de ligeras a moderadas durante la mañana. En la región occidental podrían registrarse episodios de lluvias ligeras durante la tarde y la noche.

En la vertiente del Pacífico persistirán durante la madrugada y parte de la mañana conglomerados de tormentas fuertes sobre el golfo de Panamá, con posibilidad de desplazarse hacia la península de Azuero, el sur de Coclé y Panamá Oeste. Estos eventos estarán acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

También se pronostican celdas de tormenta en el este y norte de Panamá, así como en Darién, con capacidad para producir ráfagas de viento, caída de árboles u objetos y crecidas de ríos.

Para la tarde se esperan aguaceros dispersos, de moderados a puntualmente muy fuertes, en Darién, las comarcas Emberá, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Veraguas.

Durante la noche, las lluvias se concentrarán en las zonas marino-costeras de Veraguas y Chiriquí. También podrían registrarse aguaceros aislados o dispersos en Darién, las comarcas Emberá y el golfo de Panamá.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 32 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 22 °C y 26.5 °C. En la cordillera Central, las temperaturas podrían descender hasta los 12 °C.

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.9 y 1.5 metros y, en el Pacífico, de 0.6 a 1.2 metros. El mar podría tornarse picado durante las tormentas.

Los índices de radiación ultravioleta serán de moderados a altos en el país y alcanzarán niveles de muy altos a extremos en las zonas marítimas del Caribe.

El Imhpa recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

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