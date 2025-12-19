Clínica abandonada en Parque Lefevre se ha convertido en hogar para habitantes de calle ¿A quién le compete la situación?

En el lugar, los habitantes de calle han instalado sofás, camas y otra serie de artículos. Poco a poco han ido desmantelando la instalación.

Ciudad de Panamá/Las paredes siguen en pie, pero la atención médica que alguna vez hubo en estas instalaciones se fue hace tiempo.

El edificio donde funcionó la clínica Hospital Río Abajo, en el corregimiento de Parque Lefevre, hoy es una estructura abandonada y marcada por el vandalismo.

Vecinos denuncian que incluso se ha transformado en refugio de habitantes de calle.

"Yo me atrevo a decir que están viviendo personas dentro de esta clínica y que evidentemente aquí hay gente viviendo que se ha adueñado del edificio", denunció un ciudadano.

Al recorrer el edificio por fuera, el deterioro salta a la vista.

Muebles, colchones, camillas, incluso lo que parece que fue una incubadora, han sido sacados, y al acercar la cámara se ven puertas abiertas, tanques de oxígeno en desuso y posible material quirúrgico.

El representante del corregimiento no brindó entrevistas, pero su equipo de comunicación informó que lo que ocurra dentro de ese lugar es responsabilidad de los propietarios y que la junta comunal no tiene competencia para sancionar, que eso le corresponde al municipio.

La Alcaldía de Panamá tampoco brindó vocero y la Policía Nacional dijo que no pueden ingresar sin autorización por tratarse de propiedad privada.

Por su parte, la regional del Ministerio de Salud aseguró que verificarán que la instalación haya pasado por un correcto proceso de cierre.

"Podemos hacer la intervención dentro de la instalación para hacer la verificación si se cuenta con algún tipo de desecho peligroso. Estamos verificando cómo fue el proceso que se llevó adelante al momento en que esta instalación fue cerrada. Realmente no debería haber desechos peligrosos dentro de la misma, pero vamos a hacer la coordinación correspondiente con las autoridades locales porque sabemos que hay personas adentro", explicó Ricardo Torres, el director metropolitano de Salud.

Esta clínica cerró sus puertas, pero el problema sigue abierto entre el vandalismo y el vacío de responsabilidades.

Los vecinos de Parque Lefevre solo piden que este lugar deje de ser un riesgo para la comunidad.

Información de Fabio Alonso Caballero

