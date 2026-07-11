Colisión múltiple deja un muerto y provoca desvíos en la avenida Domingo Díaz

Ciudad de Panamá, Panamá/Una persona murió este tras una colisión múltiple registrada en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación Pedregal de la Línea 2 del Metro de Panamá, hecho que obligó a las autoridades a implementar desvíos vehiculares en dirección hacia la capital.

El teniente Isidro Díaz, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, confirmó que el accidente ocurrió debajo del puente de la estación del Metro de Pedregal.

Puede leer: Cepanim | Herederos de beneficiarios fallecidos podrían recibir los certificados entre octubre y noviembre

Debido a las diligencias en el lugar, la Policía Nacional habilitó un desvío a la altura de Tropicali y recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

El teniente Isidro Díaz, de la DNOT, brinda detalles sobre un hecho de tránsito ocurrido en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación Pedregal del Metro de Panamá, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Recomendamos a los conductores tomar rutas alternas. pic.twitter.com/76uqKmkzCr — Policía Nacional (@policiadepanama) July 11, 2026

Las autoridades sugirieron desplazarse por el Corredor Sur, Corredor Norte o la avenida José María Torrijos, mientras continúan las labores de atención del accidente y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado la identidad de la víctima ni las causas que originaron la colisión múltiple, las cuales serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.