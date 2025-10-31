Colón comienza el Mes de la Patria con cremación de banderas

La cremación de la bandera nacional en desuso es un acto de máximo respeto establecido por la ley panameña.

Colón, Colón/La provincia de Colón ha dado inicio oficial a las efemérides de noviembre con un acto solemne de cremación de banderas, en el que más de 30 emblemas nacionales que han cumplido su vida útil fueron retirados de circulación con honores. La ceremonia, cargada de profundo simbolismo cívico, marca el preámbulo a las fiestas patrias, donde se espera la participación masiva del sector educativo.

El evento protocolario contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de instituciones públicas y miembros de la comunidad educativa, quienes rindieron el último tributo a la enseña tricolor.

La cremación de la bandera nacional en desuso es un acto de máximo respeto establecido por la ley panameña (particularmente la Ley 34 de 1949). No se trata de una simple quema, sino de una ceremonia tradicional y solemne que tiene como objetivo:

Retiro digno : Despedir y reemplazar las banderas que, por su deterioro o daño, ya no están en condiciones de ser usadas ni pueden seguir ondeando.

: Despedir y reemplazar las banderas que, por su deterioro o daño, ya no están en condiciones de ser usadas ni pueden seguir ondeando. Protocolo de destrucción : Evitar que el símbolo patrio sea tirado o desechado de forma irrespetuosa. El fuego es el método digno y oficial para la destrucción del emblema.

: Evitar que el símbolo patrio sea tirado o desechado de forma irrespetuosa. El fuego es el método digno y oficial para la destrucción del emblema. Regreso a la patria: Una vez incineradas, las cenizas deben ser resguardadas o, en muchos casos, enterradas, simbolizando su regreso al "vientre de la Patria".

Durante el acto, el gobernador de Colón, Julio Hernández, aprovechó la ocasión para recordar el rol crucial de la provincia en la consolidación de la República:

“Colón selló la separación de Colombia. No fue ninguna otra provincia… Fue en Colón donde se selló. De lo contrario, todavía fuéramos un departamento de la Gran Colombia”, aseguró el gobernador, resaltando la relevancia histórica de la ciudad atlántica en el proceso independentista panameño.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que los preparativos para las festividades están completos. El organismo informó que los centros educativos han venido ensayando durante meses y “ya los centros educativos están listos” para la participación estudiantil.

Con información de Néstor Delgado