Colón estará sin agua potable este sábado 10 de octubre por mantenimiento en la potabilizadora de Monte Esperanza

Los usuarios de la Potabilizadora de Monte Esperanza, en Colón, se quedarán sin agua potable este sábado 10 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento, informó el Canal de Panamá.

La suspensión del suministro será temporal y comenzará a las 12:00 p.m. del sábado 10. Se extenderá hasta las 12:00 a.m. del domingo 11 de octubre de 2026.

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La entidad explicó que esta actividad reemplaza a la que había sido anunciada para el domingo 4 de octubre. Los trabajos permitirán realizar reparaciones en las redes de distribución de agua potable.

Cuando terminen las labores, la potabilizadora reanudará sus operaciones y el servicio se restablecerá de forma gradual. Es decir, el agua no volverá de inmediato a todos los sectores una vez concluido el mantenimiento.

El Canal de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios.