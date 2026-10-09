Día Internacional del Huevo: nutricionista explica su valor nutricional y cómo incorporarlo a la dieta

La nutricionista destacó que su versatilidad permite prepararlo de distintas maneras e incorporarlo en diversas comidas, según las preferencias y posibilidades económicas de cada persona.

El huevo es una de las fuentes de proteína más accesibles para los panameños y puede formar parte de una alimentación equilibrada.

En el marco del Día Internacional del Huevo, la nutricionista Gabriela Pernudi explicó sus aportes nutricionales y la importancia de combinarlo con otros alimentos.

Pernudi señaló que el huevo se utiliza como referencia para evaluar la calidad de otras fuentes de proteína debido a su alta digestibilidad, lo que permite al organismo aprovechar una proporción importante de sus nutrientes.

"Tiene mayor digestibilidad, o sea que vamos a estar absorbiendo mayor cantidad de nutrientes del huevo que de las otras proteínas. Aparte de eso, también tiene las grasas saludables, tiene vitaminas, tiene antioxidantes y tiene otros nutrientes bastante importantes, por ejemplo, como el omega 3, la vitamina D, que no hay tantas fuentes alimentarias de vitamina D y el huevo es una de esas que tiene mayor cantidad", detalló.

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La especialista recomendó acompañar el huevo con otros alimentos para lograr desayunos más completos y saciantes. Entre las opciones mencionó incorporar vegetales y combinarlos con otras fuentes de proteína, como el atún, por mencionar alguno.

¿Es recomendable comer solamente huevo?

Ante la popularidad de dietas basadas exclusivamente en este alimento, Pernudi advirtió que esta práctica puede ser contraproducente para la salud.

Aunque el huevo aporta proteínas y minerales, no contiene fibra, por lo que es necesario complementarlo con otros alimentos que proporcionen los nutrientes que el organismo necesita. La nutricionista destacó que su versatilidad permite prepararlo de distintas maneras e incorporarlo en diversas comidas, según las preferencias y posibilidades económicas de cada persona.

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Accesible para el bolsillo

TVN Noticias realizó un recorrido por una fonda y el menú contemplaba varias opciones, entre ellas huevo sancochado, frito y omelette, además de promociones ofrecidas por el establecimiento en el marco de la conmemoración.

Pernudi también resaltó que el huevo representa una opción económica frente a otras fuentes de proteína, por lo que puede ayudar a las familias a incorporar este nutriente sin asumir un gasto elevado.

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