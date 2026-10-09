Salud mental: psicólogo advierte sobre señales de alerta y la importancia de buscar ayuda a tiempo

El psicólogo cuestionó que muchas veces se pregunte de manera superficial cómo estuvo el día de un familiar, un compañero de trabajo o un estudiante, sin profundizar en su estado emocional ni en los problemas que podría estar atravesando.

La salud mental requiere atención desde la prevención y no solamente cuando una persona atraviesa una crisis. Así lo planteó el psicólogo clínico Cristóbal Nieto, quien, en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, llamó a las familias, escuelas y centros de trabajo a abrir espacios de conversación y reconocer las señales de alerta.

Nieto explicó que las dificultades emocionales pueden afectar a cualquier persona y que, en muchos casos, el temor a ser juzgada impide que busque ayuda profesional.

El especialista señaló que entre las señales que merecen atención están los problemas de insomnio, la desesperanza, las dificultades para resolver situaciones cotidianas y la sensación de no poder continuar con la rutina habitual.

Advirtió que, en ocasiones, el entorno interpreta estas manifestaciones como una búsqueda de atención o una actitud negativa, cuando pueden ser expresiones de sufrimiento emocional y una forma de pedir ayuda.

Para Nieto, el cuidado de la salud mental debe comenzar en los hogares, las escuelas, las comunidades y los lugares de trabajo, mediante conversaciones genuinas sobre cómo se sienten las personas y qué dificultades enfrentan.

Usualmente, la persona no se atreve a hablar en voz alta, a decir <sabes qué, tengo un problema, no puedo más>. La persona empieza a juzgarse y pensar, <si digo esto, me van a ver mal>", manifestó.

El psicólogo cuestionó que muchas veces se pregunte de manera superficial cómo estuvo el día de un familiar, un compañero de trabajo o un estudiante, sin profundizar en su estado emocional ni en los problemas que podría estar atravesando.

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También destacó que factores como el desempleo, las dificultades económicas, la delincuencia y la violencia doméstica pueden aumentar las presiones que enfrenta una persona.

Ante este panorama, recomendó prestar atención a los cambios de comportamiento, escuchar sin juzgar y facilitar que quienes atraviesan dificultades puedan expresar lo que sienten y acceder a orientación profesional.

El estigma sigue frenando la búsqueda de ayuda

Uno de los obstáculos que persisten es la idea de que acudir a un psicólogo o psiquiatra significa estar «loco», una percepción que, según el especialista, contribuye a que muchas personas oculten sus problemas por miedo al rechazo.

Nieto sostuvo que la salud mental no debe ser un privilegio, sino una parte integral de la atención sanitaria, y que hablar del tema de manera abierta puede ayudar a reducir los prejuicios y facilitar la búsqueda de apoyo oportuno.

"Hay que entender la salud mental como algo integral en la salud física de una persona", expresó Nieto.

El especialista también llamó a prestar atención a la salud emocional de niños y adolescentes, en un contexto en el que se han reportado preocupaciones por la demanda de atención psiquiátrica para menores de edad.

A su juicio, es necesario identificar las dificultades desde sus primeras manifestaciones y evitar esperar a que se conviertan en situaciones más complejas.

Casi 189 millones de personas con trastornos mentales en las Américas

Nieto citó cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según las cuales alrededor de 189 millones de personas en las Américas viven con algún trastorno mental.

El psicólogo insistió en que la respuesta debe incluir prevención, acceso a servicios de atención y espacios seguros para hablar de las emociones, tanto en el ámbito familiar como en el educativo y laboral.

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que el especialista aprovechó para reiterar la importancia de preguntar de manera genuina cómo se siente una persona, escuchar sin minimizar sus problemas y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.