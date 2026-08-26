Colón registra cuarta muerte por dengue y concentra el 25% de los casos del país

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y, principalmente, eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Colón, Colón/La provincia de Colón registra una nueva muerte por dengue, elevando a cuatro el número de fallecimientos asociados a esta enfermedad en la provincia, según confirmó el Ministerio de Salud (Minsa).

La víctima es una persona de aproximadamente 55 años de edad que, de acuerdo con el informe clínico, presentaba otras comorbilidades que pudieron complicar su condición.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y, principalmente, eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

El director regional de Salud de Colón, doctor Abraham Alvarado, explicó que los síntomas pueden variar dependiendo de la evolución de la enfermedad y pidió a la población estar atenta a las señales de alarma.

Entre los primeros síntomas pueden presentarse fiebre y malestar general, pero cuando aparecen vómitos, dolor abdominal o sangrado leve, la persona debe buscar atención médica.

“Cuando ya te hablamos de síntomas de alarma, se adiciona la parte de vómitos, dolores abdominales y ya sangrado leve. Puede ser en las encías”, explicó Alvarado.

El especialista advirtió que los casos graves pueden evolucionar rápidamente y provocar complicaciones que comprometan la vida del paciente.

En esta fase puede presentarse sangrado masivo, una disminución considerable de las plaquetas y shock, por lo que la atención médica oportuna resulta fundamental.

Colón concentra una cuarta parte de los casos del país

Hasta la fecha, Colón acumula 1,706 casos positivos de dengue, cifra que representa aproximadamente el 25% de los casos registrados a nivel nacional.

Los corregimientos con mayor incidencia son Puerto Pilón, Cristóbal Este, Sabanitas, Cativá y Buena Vista, donde las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y prevención.

Durante este fin de semana se realizó una jornada de información dirigida a la población, mientras que el Minsa prepara nuevas acciones de fumigación.

Para los días 4, 5 y 6 de septiembre está prevista una jornada de nebulización con apoyo interregional del Ministerio de Salud, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor.

Las autoridades insisten en que la prevención también depende de la población, por lo que recomiendan eliminar recipientes y objetos donde pueda acumularse agua, mantener los patios limpios y evitar cualquier espacio que pueda convertirse en criadero de mosquitos.

Puedes leer: Fenómeno de El Niño: Unas 11 cuencas hidrográficas y decenas de tomas de agua potable afectadas en Panamá

Con información de Néstor Delgado