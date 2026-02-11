Comando Sur y médicos panameños impulsan jornada de cirugías en oftalmológicas

La iniciativa representa un esfuerzo conjunto orientado a impactar directamente la calidad de vida de pacientes que requieren atención visual, en distintas regiones del territorio nacional.

Panamá/Miles de panameños podrán recuperar o mejorar su visión gracias a una jornada médica que se desarrollará en 27 áreas del país, en coordinación entre especialistas del Comando Sur de Estados Unidos y médicos panameños.

El anuncio lo hizo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien informó que más de 10 mil personas se beneficiarán con cirugías de cataratas y otros procedimientos oftalmológicos.

Puertos: decisión jurídica, no política

En otro tema, el embajador se refirió a la reciente decisión relacionada con los puertos en Panamá, señalando que se trata de un mensaje positivo para los inversionistas. Indicó que es una determinación jurídica adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, no una decisión de carácter político. Afirmó que la Corte es un órgano independiente y reiteró sus felicitaciones por la resolución adoptada.

Caso Odebrecht y visas

Consultado sobre el caso Odebrecht, recordó que el proceso ya fue juzgado en Estados Unidos y evitó emitir comentarios adicionales debido a que en Panamá aún se encuentra en proceso. “Veremos cuál será el resultado”, expresó.

Sobre el tema de las visas, explicó que actualmente existen mesas de conversación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, reiteró que el sistema de visas para ingresar a Estados Unidos responde a razones de seguridad.

Además, adelantó que participará de los carnavales en Penonomé, posiblemente el sábado o el domingo.