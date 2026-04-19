Comarca Ngäbe-Buglé avanza en turismo sostenible con apoyo de MiAmbiente

MiAmbiente impulsa en la Comarca Ngäbe-Buglé una estrategia que combina turismo sostenible y formación en derechos para mujeres

Panamá/En la Comarca Ngäbe-Buglé, el impulso al turismo sostenible y el fortalecimiento del rol de las mujeres toman protagonismo a través de una iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, “el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de la Dirección de Cultura Ambiental, llevó a cabo un taller de género enfocado en los derechos legales de las mujeres en Panamá”, como parte de sus acciones para promover la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible en las comunidades.

Durante la jornada, se abordaron temas vinculados al fortalecimiento comunitario, incluyendo el cambio climático, sus impactos y las medidas de adaptación y mitigación. Además, se promovieron prácticas orientadas a la conservación ambiental, resaltando la importancia de la participación comunitaria en la protección de los recursos naturales.

El comunicado también destaca la formación sobre las Organizaciones de Base Comunitaria. “Se explicaron sus objetivos, su impacto en el desarrollo local y los beneficios que generan tanto para sus miembros como para sus comunidades”, especialmente en la promoción de iniciativas sostenibles.

Desde la Dirección de Cultura Ambiental, Vicenta Jiménez enfatizó el valor de estos espacios. “Fortalecer el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos y promover su participación en iniciativas sostenibles es clave para construir comunidades más resilientes, con oportunidades reales de desarrollo en armonía con el ambiente”.

Por su parte, el director regional de MiAmbiente en la comarca, Valerio Gómez, reiteró el compromiso institucional. “Estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras comunidades, especialmente en el empoderamiento de las mujeres y la generación de oportunidades sostenibles. El turismo sostenible representa una vía real para el desarrollo local, en armonía con la conservación del ambiente y el respeto a la identidad cultural”.

Como resultado de esta iniciativa, se avanza en la incorporación de nuevas Organizaciones de Base Comunitaria y en la implementación de programas de capacitación en turismo sostenible, en coordinación con la Autoridad de Turismo de Panamá, con el objetivo de consolidar oportunidades de desarrollo local con enfoque ambiental y social.