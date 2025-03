Comida y agua bajo control: Ministerio de Salud refuerza operativos en el Carnaval

En el marco de las festividades del Carnaval, el Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado los operativos de inspección en la región metropolitana con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes. Ricardo Torres Castillo, director metropolitano de Salud, informó que desde el viernes se han llevado a cabo verificaciones rigurosas en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo inspecciones a camiones cisterna, vendedores ambulantes y locales de comida en la ruta del Carnaval.

Uno de los principales focos de supervisión ha sido el abastecimiento de agua. Según explicó Castillo en entrevista con Noticias AM, el sábado se realizaron pruebas a 22 camiones cisterna que distribuyen agua en diversas áreas, incluyendo Pedregal, Tocumen y Juan Díaz. Todas las unidades inspeccionadas cumplieron con las normativas establecidas.

Además, se llevaron a cabo controles sanitarios a los puestos de comida autorizados. De acuerdo con Castillo, en la ruta del Carnaval operan 71 puestos fijos de venta de alimentos, y tras las inspecciones, se calcula que el 95% de ellos cumplen con las normativas de higiene y manipulación de alimentos. Sin embargo, un 5% presentó irregularidades, lo que generó sanciones y decomisos.

Durante los operativos, las autoridades detectaron productos con fecha de vencimiento caducada y alimentos que no estaban en condiciones adecuadas de refrigeración, lo que representaba un riesgo para la salud pública. Como medida preventiva, se procedió al decomiso y destrucción de estos productos.

Hasta el momento, se han impuesto 15 sanciones a vendedores que incumplieron con las regulaciones. Algunas de estas multas fueron aplicadas por manipulación inadecuada de alimentos y por la falta de los carnes sanitarios obligatorios, indicó Castillo.

“Tenemos personal administrativo dentro de la ruta del Carnaval, realizando inspecciones y sancionando a quienes no cumplen con la normativa”, explicó, aclarando que, aunque se han emitido multas, no se ha procedido al cierre de ningún puesto autorizado. No obstante, se retiró a un comerciante informal que ingresó con una carretilla sin permiso para vender jugos.

Recomendaciones para los asistentes

El director de Salud Metropolitana instó a los asistentes a tomar precauciones al consumir alimentos en la ruta del Carnaval. Recomendó verificar la limpieza del área de venta, asegurarse de que los productos cárnicos se mantengan refrigerados con hielo y exigir a los vendedores el carne de salud correspondiente.

En cuanto al consumo de alcohol, Castillo alertó sobre los riesgos de intoxicaciones etílicas, recordando que el Minsa ha habilitado cuatro centros de atención en Veracruz, Parque Lefevre, Las Garzas y Taboga. Durante el fin de semana, se atendieron más de 180 casos, aunque se reportó el traslado de un paciente con insuficiencia cardiaca. “Afortunadamente, aunque ha habido afluencia de pacientes, el primer día tuvimos 109 pacientes y ayer atendimos 74 pacientes, lo que indica que hubo una disminución en cuanto al número de personas que requirieron atención médica. Realmente los cuadros más frecuentes que hemos encontrado son intoxicaciones gastrointestinales leves. No obstante, tuvimos un traslado en Veracruz, una persona que tenía una insuficiencia cardíaca que ameritó ser llevado a un centro hospitalario”.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir vigilando el cumplimiento de las normativas sanitarias durante el resto de las festividades, con el fin de minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes al Carnaval.