Comisión de Credenciales archiva seis denuncias contra el presidente Mulino

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió este lunes no admitir seis denuncias presentadas contra el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Los señalamientos, en su mayoría por presunta extralimitación de funciones, fueron presentados por distintas figuras políticas, gremiales y ciudadanas, entre ellas Gonzalo Moncada Luna, Alexis Sinclair, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Neftalí Jaén y Abdiel González.

Tras la evaluación, los diputados de la comisión concluyeron que las acciones no cumplían con los requisitos legales para ser admitidas, lo que implica el archivo inmediato de los expedientes. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de que los denunciantes puedan acudir a otras instancias en caso de insistir en sus reclamos.

Algunos sectores habían solicitado que las denuncias fueran admitidas para un mayor análisis.

El diputado José Luis Varela, en la red social X, escribió: "Hoy, de manera unánime, la Comisión de Credenciales, actuando en sesión judicial, con objetividad y en estricto apego a las normas constitucionales, rechazó las denuncias presentadas contra el presidente de la República".

Con esta determinación, la Comisión de Credenciales mantiene al presidente Mulino sin procesos abiertos en la Asamblea Nacional, aunque persiste la atención sobre los cuestionamientos planteados por los denunciantes y sus repercusiones en el escenario político nacional.