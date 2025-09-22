Canal de Panamá: Mulino y Guterres coinciden en relevancia de su neutralidad

El secretario general de la ONU también reconoció los avances de Panamá en materia de desarrollo sostenible , resaltando su papel en la agenda ambiental y social de la región.

La neutralidad del Canal de Panamá fue uno de los principales puntos de la reunión bilateral entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en medio de las crecientes tensiones geopolíticas internacionales.

El mandatario panameño indicó que el tratado de neutralidad, firmado en 1977 entre Panamá y Estados Unidos, ha cobrado un renovado reconocimiento multilateral, lo que representa “un factor positivo para la estabilidad del comercio global”.

Puede leer: Mulino en Nueva York: Caja de Ahorros y Mastercard firman acuerdo para digitalizar el pago de becas escolares

Por su parte, Guterres felicitó a Panamá por su labor en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el país participa como miembro no permanente. Destacó su aporte en los esfuerzos por alcanzar “la solución pacífica de los conflictos” a nivel mundial.

Mulino recalcó que, desde que Panamá ocupa un asiento en dicho organismo, ha actuado con “independencia, equilibrio y compromiso con la Carta de la ONU”.

Asimismo, expresó la disposición del país a participar activamente en la reforma del sistema de paz y seguridad internacional:

“Panamá respalda los llamados a la reforma del sistema de paz y seguridad, y estamos dispuestos a contribuir, desde nuestro papel en América Latina, a los procesos de mediación, diplomacia preventiva y construcción de la paz”, expresó el presidente.

En relación con la crisis en Haití, Mulino aseguró que Panamá brindará asistencia, aunque instó a la ONU a trabajar en una solución tangible. Sobre la situación de Nicaragua y Venezuela, tanto Mulino como Guterres coincidieron en considerarla “una amenaza a la democracia en la región latinoamericana”.

También: ITSE advierte que no podrá recibir a 2,500 estudiantes por recorte presupuestario

El secretario general de la ONU también reconoció los avances de Panamá en materia de desarrollo sostenible, resaltando su papel en la agenda ambiental y social de la región.

El presidente panameño estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez Acha, el ministro de Salud Fernando Boyd, el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro, el embajador ante la ONU Eloy Alfaro y el vicecanciller Carlos Hoyos.