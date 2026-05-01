Comunidades exponen inquietudes durante inspección de obras en el río Chiriquí Viejo

Miembros del Comité, residentes y representantes del Ministerio de Ambiente manifestaron preocupación por los trabajos en la parte alta del río.

Tierras Altas, Chiriquí/El Comité de Cuencas Hidrográficas de la provincia realizó una inspección técnica en el sector de La Florentina, corregimiento de Paso Ancho, distrito de Tierras Altas, con el objetivo de conocer de primera mano los avances, alcances e impacto de las obras que se ejecutan en el río Chiriquí Viejo.

Los trabajos, desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), incluyen dragado, canalización y cambio de cauce, como parte de las acciones derivadas de la Emergencia Nacional decretada tras las inundaciones registradas entre 2024 y 2025 en la región.

En el recorrido participaron representantes del MOP, autoridades locales, miembros de la Junta Comunal y residentes de la comunidad, quienes plantearon inquietudes relacionadas con posibles afectaciones a sus propiedades, producto de la extracción de material pétreo y la intervención del cauce.

Durante la visita, el ingeniero Ramiro Martínez, en representación del MOP, explicó que el proyecto se encuentra en su fase final y forma parte de un conjunto de obras de emergencia aprobadas por el Ejecutivo para mitigar los efectos de los eventos climáticos recientes y reducir el riesgo de futuras inundaciones. Añadió que también se ejecuta la rehabilitación de nueve caminos de producción en la zona, los cuales presentan avances significativos.

Las obras, adjudicadas a la empresa Bagatrac, S. A., fueron autorizadas mediante resoluciones ministeriales, eximiéndolas de estudios de impacto ambiental por "su carácter urgente".

Según el personal técnico, las intervenciones han contribuido a restablecer el cauce del río, mejorar la conectividad vial y disminuir los daños ocasionados por las crecidas.

No obstante, miembros del Comité, residentes y representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) manifestaron preocupación por los trabajos en la parte alta del río. Advirtieron que la extracción de grandes rocas y la profundización del cauce podrían generar inestabilidad en las márgenes.

Como medidas de mitigación, se propuso completar el muro de enrocado en puntos críticos y evaluar la construcción de estructuras similares en el antiguo cauce, con el fin de reducir la fuerza del caudal aguas abajo. Estas recomendaciones serán analizadas por el Comité Provincial, que emitirá un informe formal en los próximos días.

El presidente del Comité, Ernesto Ponce, destacó la importancia de mantener espacios de diálogo con las comunidades y agradeció la coordinación interinstitucional que permitió la inspección. Por su parte, el ingeniero Martínez indicó que, conforme al contrato, en mayo se retirará toda la maquinaria y el material procesado del área intervenida, marcando la culminación de la obra.

El Comité de Cuencas Hidrográficas de Chiriquí reiteró su compromiso con la gestión sostenible del recurso hídrico, en cumplimiento de la Ley 44 de 2002 y la Ley 41 de 1998, promoviendo una evaluación responsable de las intervenciones en la cuenca del río Chiriquí Viejo.

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