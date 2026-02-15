Comparsas mantienen encendido el ritmo del Carnaval colonense pese a la ausencia de festejos oficiales

colón/Las comparsas siguen poniendo ritmo y sabor al Carnaval colonense con tonadas contagiosas que año tras año suman más seguidores y mantienen viva la tradición.

Integrantes manifestaron que la comparsa Soneras del Bambú, aproximadamente, tiene 32 años. Desde que iniciamos por primera vez en los carnavales aquí en Colón.

El tambor es un tambor de comparsa, pero es un tambor que también tiene que ser reconocido como el tambor del tamboril, como el tambor del congo, como el tambor de la cumbia. De igual manera, también tiene que ser reconocido el tambor de la comparsa.

"Hay infinidad de cosas buenas en Colón, todo no es malo".

Aunque este año no hay carnavales oficiales en la provincia de Colón, cada comparsa celebrará el martes de Carnaval desde su sede para complacer a todos sus seguidores y mantener encendida la fiesta.

Información de Néstor Delgado