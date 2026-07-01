Complejo Hospitalario suspenderá operaciones en 20 quirófanos durante cinco días

Las cirugías serán reprogramadas y trasladadas a otros hospitales de la institución mientras duren los trabajos, que se extenderán por aproximadamente cinco días.

La Caja de Seguro Social anunció el cierre temporal de 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para ejecutar trabajos correctivos y de optimización del sistema de aire acondicionado, una intervención que busca fortalecer la seguridad, la eficiencia y la calidad de la atención quirúrgica.

De acuerdo con la institución, las labores iniciarán este miércoles y tendrán una duración aproximada de cinco días.

La entidad explicó que estas adecuaciones son indispensables para mantener las condiciones ambientales requeridas en los procedimientos quirúrgicos modernos, garantizando espacios que cumplan con los más altos estándares de seguridad tanto para los pacientes como para el personal de salud.

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Aunque los trabajos implicarán ajustes temporales en la operación del hospital, la CSS aseguró que ningún paciente quedará sin atención durante el proceso.

Las cirugías programadas serán reprogramadas o redistribuidas hacia la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos.

La institución destacó que esta intervención forma parte de su compromiso de mejorar continuamente la atención que reciben los asegurados y de mantener la infraestructura hospitalaria en condiciones óptimas para la prestación de los servicios de salud.