Panamá regresa a la Lista Blanca del Paris MoU y Mulino anuncia servicios 24/7 en la Autoridad Marítima

"A partir de ahora, la AMP, ofrecerá servicios 24/7 para dar respuestas rápidas sin importar el uso horario de los clientes que demandan más y mejores prestaciones", afirmó en su informe a la gestión el presidente Mulino.

Panamá/Panamá fue reincorporado a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), uno de los principales indicadores internacionales para medir el desempeño y la calidad de las administraciones marítimas, anunció la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La inclusión en esta lista significa que la bandera panameña cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad marítima y supervisión regulatoria, un punto clave para el país, que posee el registro de buques más grande del mundo.

Durante su informe a la Nación, el presidente José Raúl Mulino destacó el retorno de Panamá a esta clasificación.

Por otro lado ayer recibimos una buena noticia, con esfuerzo, en cumplimiento de la normativa y gracias al trabajo constante de la Autoridad Marítima, logramos retornar a la lista blanca del Paris MOU, es decir que nuestra bandera cumple con los más alto estándares internacionales. Esto es un avance importantísimo para la estrategia marítima nacional", expresó.

De acuerdo con la AMP, este resultado responde a una estrategia sostenida para fortalecer los estándares de seguridad, el cumplimiento de los convenios internacionales y la supervisión de la flota mercante panameña.

Entre las acciones implementadas figuran el fortalecimiento del programa de inspecciones preventivas a buques de mayor riesgo antes de su llegada a puertos sujetos al régimen del Paris MoU, mecanismos más rigurosos para identificar embarcaciones con historial de deficiencias, el reforzamiento del proceso Precheck y nuevas metodologías para las inspecciones de seguridad de la flota.

La entidad también destacó una mayor supervisión sobre las organizaciones reconocidas, armadores y operadores, así como la reducción sostenida de incidentes y la mejora del desempeño operativo de la flota, como parte de una política basada en prevención, cumplimiento y mejora continua.

El Paris MoU evalúa el desempeño de las banderas mediante un promedio móvil de tres años, basado en inspecciones y detenciones realizadas en puertos de sus Estados miembros. Para la AMP, la reincorporación de Panamá refleja una mejora sostenida en los indicadores de calidad de la flota panameña y el impacto de las políticas aplicadas durante los últimos años.

Mulino también anunció que la AMP ofrecerá servicios las 24 horas, los siete días de la semana, como parte de una apuesta por mejorar la calidad del servicio y la competitividad del registro panameño.

También se avanza en calidad de servicio y competitividad. A partir de ahora, la AMP, ofrecerá servicios 24/7 para dar respuestas rápidas sin importar el uso horario de los clientes que demandan más y mejores prestaciones", afirmó.

La AMP sostuvo que este resultado fortalece la competitividad del Registro de Buques de Panamá, incrementa la confianza de la comunidad marítima internacional y ofrece mayores ventajas operativas a los armadores que navegan bajo bandera panameña.