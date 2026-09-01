Completan señalización de más de 19 kilómetros de la ruta agroturística de Alanje

Las labores son ejecutadas por el MOP, a través de la empresa contratista Bagatrac, S.A., y abarcan las rutas Guásimo–Santo Tomás, Calle de Bágala Abajo–San Pablo Viejo Arriba y Guásimo–Playa La Barqueta.

Chiriquí/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó la señalización horizontal de 19.44 kilómetros de carretera en la ruta agroturística del distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, como parte de las acciones destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de tránsito para conductores, peatones, residentes y visitantes.

Los trabajos forman parte del proyecto “Caminos de Alanje” e incluyen la demarcación horizontal sobre la carpeta asfáltica en los tres segmentos contemplados dentro del contrato de obra.

Las labores son ejecutadas por el MOP, a través de la empresa contratista Bagatrac, S.A., y abarcan las rutas Guásimo–Santo Tomás, Calle de Bágala Abajo–San Pablo Viejo Arriba y Guásimo–Playa La Barqueta.

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De acuerdo con la entidad, los tres tramos ya cuentan con la señalización horizontal, lo que permitirá una mejor orientación de los usuarios y contribuirá a reducir los riesgos durante los desplazamientos por esta zona.

Además, en el tramo Guásimo–Playa La Barqueta continúan los trabajos de construcción de aceras de concreto, con el propósito de brindar mayor seguridad a los peatones y mejorar las condiciones de movilidad en este sector del distrito de Alanje.

La intervención forma parte de las acciones de mantenimiento y mejoramiento de la red vial que buscan fortalecer la seguridad y facilitar el desplazamiento tanto de las comunidades que utilizan estas vías diariamente como de quienes visitan la zona.