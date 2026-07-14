Detalles de la compra de cámaras corporales para los estamentos de seguridad pública serán confidenciales

Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó el proceso de precalificación de proponentes para la contratación del suministro, implementación y gestión de cámaras corporales (Bodycam) y un sistema de evidencia digital para los estamentos de seguridad pública, además de declarar confidenciales los pliegos de cargos correspondientes a ese procedimiento.

La medida quedó establecida en la Resolución de Gabinete No. 57 del 7 de julio de 2026, publicada ayer lunes en la Gaceta Oficial No. 30566, mediante la cual también se avala la confidencialidad tanto del proceso de precalificación como del acto público para la contratación.

La resolución sustenta la decisión de mantener en reserva los pliegos de cargos al considerar que la divulgación de las especificaciones técnicas podría representar un riesgo para la seguridad institucional.

Según el texto, hacer pública esa información "podría comprometer directamente la seguridad física de las unidades de los Estamentos de Seguridad Pública" y exponer el sistema de gestión de evidencia digital a "ciberataques dirigidos o intentos de alteración de evidencia".

Dada la naturaleza de los activos a adquirir, su divulgación en portales de acceso público representaría un riesgo crítico porque la divulgación de las especificaciones técnicas detalladas podría comprometer directamente la seguridad física de las unidades de los Estamentos de Seguridad Pública, y por otro lado, el sistema de gestión de evidencia digital es el pilar de la legalidad de los procesos judiciales, por lo que revelar la arquitectura del software, los puertos de comunicación o los métodos de almacenamiento podría exponer el sistema a ciberataques dirigidos o intentos de alteración de evidencia".

El Consejo de Gabinete también recuerda que la Ley 466 establece que las grabaciones obtenidas mediante cámaras corporales serán utilizadas exclusivamente en investigaciones y procesos judiciales, administrativos o disciplinarios y estarán sujetas a medidas de protección para evitar su divulgación indebida. Asimismo, prohíbe su publicación, distribución o uso no autorizado en redes sociales, medios de comunicación u otras plataformas.

La contratación comprende el suministro, implementación y gestión de cámaras corporales y un sistema de evidencia digital para apoyar las labores de mantenimiento del orden público, atención de emergencias, investigaciones preliminares, operaciones de seguridad y vigilancia, control de tránsito, cumplimiento de órdenes judiciales, mediación y resolución de conflictos, entre otras funciones asignadas a los estamentos de seguridad.