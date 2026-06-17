Comunidad Emberá Ella Puru conoce alcances del proyecto 'Conectando Naturaleza'

El proyecto se implementará en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón, con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica entre importantes biomas del país, contribuyendo a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de las capacidades de las poblaciones que habitan estos territorios.

Emberá Ella Puru/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó a los habitantes de la comunidad Emberá Ella Puru, ubicada en la desembocadura del río Chagres, en la provincia de Colón, los alcances del proyecto “Conectando Naturaleza”, una iniciativa que busca fortalecer la conservación de ecosistemas estratégicos y promover el desarrollo sostenible de las comunidades.

El proyecto se implementará en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón, con el objetivo de mejorar la conectividad ecológica entre importantes biomas del país, contribuyendo a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento de las capacidades de las poblaciones que habitan estos territorios.

La jornada inició con una bienvenida organizada por la comunidad, donde niños y adultos manifestaron su interés por conocer los beneficios que traerá la iniciativa. El encuentro permitió a representantes de MiAmbiente y del PNUD conocer de primera mano cómo se organiza la comunidad, cuáles son sus medios de subsistencia y cuáles son sus principales necesidades y aspiraciones.

Posteriormente, los líderes comunitarios compartieron la historia y características de Ella Puru. Luego, la directora de la Oficina de Pueblos Indígenas de MiAmbiente, Fany González, y la coordinadora del proyecto “Conectando Naturaleza”, Karol Kim, explicaron las distintas fases de ejecución del programa y la importancia de la participación activa de las comunidades beneficiarias.

Durante la presentación se destacó que la iniciativa impulsará el fortalecimiento de emprendimientos económicos locales y comunitarios vinculados a prácticas sostenibles y amigables con el ambiente. Asimismo, se subrayó el compromiso del proyecto con la protección de los derechos humanos, la conservación de los recursos naturales y la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo y toma de decisiones.

Los residentes mostraron interés en conocer las oportunidades de capacitación que ofrecerá el proyecto y plantearon la necesidad de mantener espacios permanentes de diálogo y consulta para garantizar una participación efectiva en las acciones que se desarrollen.

Mientras se realizaba la reunión con los adultos, los niños participaron en actividades educativas organizadas por la Dirección de Cultura Ambiental de MiAmbiente. A través de dibujos y mapas elaborados por ellos mismos, los menores plasmaron los elementos de su entorno natural que consideran más valiosos.

“Conectando Naturaleza” tendrá una duración de seis años y es cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad económica de las comunidades participantes mediante el fortalecimiento de capacidades locales y el acompañamiento a proyectos que promuevan la conservación y el uso responsable de los recursos naturales.

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