Comunidad de Potrerillos Arriba prepara viacrucis con más de 70 actores en Semana Santa

Se trata de un viacrucis viviente que busca reunir no solo a las familias de la comunidad, sino también a visitantes de otras localidades.

Potrerillos prepara viacrucis con más de 70 actores en Semana Santa / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
26 de marzo 2026 - 20:50

Residentes del sector de Potrerillos Arriba, en el distrito de Dolega, se han organizado para llevar a escena una obra teatral que recrea la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como parte de las actividades de Semana Santa en la región.

Se trata de un viacrucis viviente que busca reunir no solo a las familias de la comunidad, sino también a visitantes de otras localidades, promoviendo un espacio de reflexión, fe y convivencia.

La presentación se realizará los días 2 y 3 de abril en este sector, donde los participantes ultiman detalles para ofrecer una puesta en escena que involucra a más de 70 personajes.

Una residente hizo un llamado a la población para que participe en la actividad: “Como moradora de la comunidad, les pido que nos acompañen en el programa que se va a realizar en Semana Santa”.

Los organizadores indicaron que el objetivo de esta iniciativa es transmitir un mensaje de amor y esperanza propio de esta época, además de fomentar el turismo religioso en Potrerillos Arriba.

Con información de Demetrio Ábrego

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