Conape reconoce la trayectoria de periodistas de TVN Media

Ciudad de Panamá/Por su aporte al periodismo y trayectoria, nuestros periodistas Luis Alberto Jiménez, David Salayandia y Nathaly Reyes fueron homenajeados en la cena anual del Día del Periodista que organiza el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) en Ciudad de Panamá.

Luis Jiménez fue destacado por sus más de 30 años de vida periodística atravesando diversos momentos históricos del país.

David Salayandia, por sus más de 40 años de trayectoria en el ámbito deportivo.

Mientras que nuestra corresponsal de Coclé, Nathaly Reyes, fue reconocida por su dedicación diaria a la labor informativa.