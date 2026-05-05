Concejo Municipal aprueba cambio de nombre de playa Prieta a playa Las Garzas en el Casco Antiguo

Ciudad de Panamá, Panamá/Este martes 5 de mayo, el Concejo Municipal de Panamá aprobó oficialmente el cambio de nombre de playa Prieta a playa Las Garzas, correspondiente al espacio público recuperado por la Alcaldía de Panamá en la entrada del Casco Antiguo.

La decisión se enmarca dentro del proceso de recuperación y revitalización de áreas costeras históricas, impulsado por las autoridades municipales, en una zona ubicada detrás de la Plaza Quinto Centenario y a pocos metros del Palacio de Las Garzas. El espacio forma parte de una estrategia que busca devolver a la ciudadanía el acceso a áreas naturales, promoviendo su uso responsable, la seguridad y la convivencia con el entorno.

El cambio de nombre ha generado distintas reacciones. Aunque está vinculado a su cercanía con el Palacio Presidencial, el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, quien votó en contra de la medida, señaló que con esta decisión “se está enterrando la historia bajo el pretexto de lo comercial”, manifestando su desacuerdo con la modificación.

La playa fue inaugurada oficialmente el pasado 25 de enero como Playa Las Garzas, como parte de los esfuerzos del Municipio de Panamá por recuperar espacios costeros que durante años estuvieron restringidos o en estado de abandono.

En su momento, las autoridades destacaron que la reapertura del área no solo representa un atractivo natural, sino también una oportunidad turística con impacto en la economía del país.

Playa Las Garzas: ¿Qué está permitido en este nuevo espacio público?

Actualmente, playa Las Garzas forma parte de un conjunto de siete playas intervenidas en el área del Casco Antiguo, algunas de ellas divididas en sectores como Santo Domingo y El Malecón. Las autoridades han señalado que estos espacios requieren mantenimiento constante debido a la acumulación de residuos arrastrados por las mareas, principalmente plásticos, lo que implica un trabajo permanente de limpieza y conservación.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer?

El acceso a playa Las Garzas está permitido de día, en un horario aproximado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., guiado por la luz solar. Las personas pueden:

Sentarse en la arena.

Llevar sillas o petates.

Tomar fotografías.

Disfrutar del amanecer o atardecer.

Realizar actividades recreativas pasivas como castillos de arena.

Sin embargo, no está permitido bañarse, ya que la Bahía de Panamá aún no ha sido declarada apta para el contacto directo con el agua, decisión que corresponde al Programa de Saneamiento de Panamá.

Tampoco se permite:

El consumo de alcohol.

Bocinas o ruidos excesivos.

Camping.

Actividades náuticas.

Mascotas sin control.

Dejar basura o usar plásticos de un solo uso.

Con datos de Meredith Serracín